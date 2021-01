Campo de golfe de Trump é retirado do Campeonato da PGA de 2022

publicidade

A Associação de Golfistas Profissionais americanos retirou, nesse domingo, o Campeonato da PGA 2022 do Trump Bedminister em Nova Jersey, dias depois de partidários do presidente Donald Trump atacarem o Capitólio dos Estados Unidos.

"A Junta Diretora da PGA of America votou, esta noite, para exercer o direito de rescindir o acordo para jogar o Campeonato da PGA 2022 no Trump Bedminster", afirmou o presidente da PGA of America, Jim Richardson, em um comunicado publicado no Twitter.