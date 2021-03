Casa de Di Maria é assaltada durante partida do PSG pelo Francês

publicidade

A casa do argentino Ángel Di María foi assaltada neste domingo, enquanto ele defendia o Paris Saint-Germain na derrota diante do Nantes por 2 a 1, pelo Campeonato Francês, informou o clube da capital da França. Di María foi substituído quando a partida estava 1 a 0 para o PSG, e antes de sair para o vestiário trocou algumas palavras com o técnico Mauricio Pochettino.

"Estamos desapontados pela perda dos três pontos, mas o grupo estava preocupado com coisas com as quais provavelmente vocês já estão cientes", disse Pochettino em entrevista coletiva. "Não é uma desculpa, mas houve uma queda incomum de energia. Sim, falamos com os jogadores, mas não sobre o que aconteceu no futebol", acrescentou.

Mauro Icardi, outro jogador argentino do PSG, teve sua casa invadida por bandidos em fevereiro.