Casemiro é enaltecido pelo Real em despedida: "Um dos nossos mitos"

A história do volante Casemiro no Real Madrid chegou ao fim nesta segunda-feira, quando ele se despediu em uma cerimônia antes de iniciar um novo desafio no Manchester United, após nove anos vestindo a camisa merengue. Sem conter as lágrimas desde a exibição de um vídeo em sua homenagem, o brasileiro emocionou o técnico Carlo Ancelotti e o presidente Florentino Pérez, que o colocou como "um dos grandes mitos" da história do clube.

"Lembro quando chegou ao Castilla (time B do Real Madrid) em 2013. Nos ajudou a continuar na Segunda Divisão e meses depois foi para a equipe principal. Sempre me lembrarei daqueles extraordinários 20 minutos em Dortmund. Chegava ao Real com sonhos e convicções e com determinação de que m daria a alma para triunfar no melhor clube do mundo. Assim, transformou-se em um dos nossos grandes mitos. Nunca pensei que este dia poderia chegar", afirmou Pérez em discurso emocionado que tirou lágrimas de Casemiro.

O jogador de 30 anos não foi exaltado apenas pelo que fez dentro de campo. Outro ponto destacado por Pérez foi a postura dele no dia a dia e até a forma como ele saiu do clube. Por isso, não enfrentou nenhum problema para ser liberado pela diretoria quando manifestou o desejo de escrever uma nova história no United.

"Querido Casemiro, tem sido exemplar a cada dia destes anos e até agora no momento de sua despedida, por isso ganhou o direito de decidir o teu futuro, e temos que respeitá-lo. Queria deixar para sempre a imagem do campeão que você é para nós. É um orgulho para mim como presidente e para todos os torcedores", comentou o mandatário. "Agora, estará em um novo clube, lendária e um dos mais importantes da história do futebol, mas sempre será um dos nossos e parte da nossa família. Espero que volte um dia", completou.

Em resposta ao presidente, Casemiro afirmou que voltar ao clube está em seus planos. "Quero deixar bem claro que não é um adeus. asseguro que um dia voltarei para demonstrar mais, ajudar ao clube, e tudo o que aprendi me vai fortalecer para seguir minha trajetória em uma grande equipe como o Manchester United. Presidente, muito obrigado", comentou.

Durante a cerimônia, o volante recebeu uma insígnia de ouro e posou ao lado das taças que ergueu vestindo a camisa merengue. Foram 18 títulos. Conquistou cinco Liga dos Campeões da Europa, três mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias, três Campeonatos Espanhóis, uma Taça do Rei e três Supertaças de Espanha. Individualmente, foi eleito o Melhor Jogador da final da Supercopa da Europa vencida há poucos dias em Helsinque, diante do Eintracht Frankfurt, e foi nomeado entre os 30 candidatos à Bola de Ouro de 2022.

"Quando eu e minha mulher chegamos, não conhecíamos nada. Chegamos a um novo país, a um clube como o Real Madrid e construímos nossa vida. Quando sai do São Paulo, tinha claro que iria jogar na equipe principal do Real Madrid, mas antes tinha que jogar no Castilla e ir para a porta grande. Aprendi os valores do clube", falou, lembrando do início jogando pelo título. "Depois, ganhei muitos títulos, mas acredito que o melhor era quando saia todos os dias para treinar. Obrigado ao clube por me fazer grande", concluiu.

