Cavani marca seu primeiro gol com a camisa do Boca na Copa da Liga argentina

O atacante uruguaio Edinson Cavani marcou seu primeiro gol como jogador do Boca Juniors, na vitória do time argentino sobre o Platense por 3 a 1, na sexta-feira (18), em La Bombonera, pela primeira rodada da Copa da Liga da Primeira Divisão.

Cavani, que estreou há poucos dias contra o Nacional uruguaio pela Copa Libertadores, colaborou várias vezes no ataque da equipe 'Xeneize' como pivô até que sua oportunidade de gol surgiu. Um cruzamento de 'Changuito' Zeballos encontrou o uruguaio livre na altura da trave e Cavani mostrou seu faro de camisa 9 cabeceando para a rede.

"Foi uma emoção muito grande. Queria marcar meu primeiro gol e estou feliz", destacou Cavani no final da partida. O atacante disse que não foi gritar na grade na frente da torcida porque "me disseram que iam me dar um cartão amarelo e poderia complicar o jogo".

O atacante uruguaio acabou recebendo o cartão amarelo pouco depois do gol, após se desentender com um adversário, e foi substituído aos 75 minutos, deixando o campo sob aplausos da torcida do Boca.

Sua saída antecipada o poupa para o duelo da próxima quarta-feira, contra o Racing, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

"Todos os dias a gente conversa com os companheiros, tenta se integrar, se conhecer e ver os movimentos de cada um, ver o que precisa ser feito para melhorar as coisas, que tudo possa fluir e melhorar um pouco mais a cada dia", disse o astro sobre suas primeiras semanas como jogador 'Xeneize', em seu retorno à América do Sul após quase 17 temporadas na Europa.

A previsão é de que Cavani comece como titular na quarta-feira contra o Racing neste clássico entre os dois últimos argentinos na corrida pela Libertadores.

