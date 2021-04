Caxias e Ypiranga empatam e adiam classificação às semifinais do Gauchão

publicidade

Ficou para a última rodada a definição dos dois últimos finalistas. Isso porque Caxias e Ypiranga não foram além do empate por 2 a 2, na noite desta terça, em Caxias do Sul, e marcaram passo na terceira e quarta colocações. Quem vencesse asseguraria a terceira vaga, juntando-se a Grêmio e Inter, já classificados.

A equipe anfitriã começou melhor e largou na frente logo cedo. Aos 15 minutos, o atacante Gustavo Ramos fez boa jogada pelo lado esquerdo da intermediária e arriscou de fora da área, acertando o canto direito da meta de Deivity, que não conseguiu defender. Mas a vantagem durou pouco, porque sete minutos depois o também atacante Cristiano aproveitou um espaço na entrada da área e bateu forte sem chances para Marcelo Pitol.

Aos 4 da fase final a defesa do Ypiranga errou e Gustavo Ramos, de letra, colocou o Caxias novamente em vantagem. Mas novamente o time visitante buscou o empate, com Jean Silva, dez minutos depois. Depois disso só deu o Canarinho de Erechim, que pressionou muito e quase conseguiu marcar o terceiro gol, que asseguraria a terceira vaga para as semifinais. Na última rodada, ainda não marcada pela Federação Gaúcha de Futebol, o Ypiranga receberá o Grêmio no Colosso da Lagoa e o Caxias visitará o lanterna Pelotas, na Boca do Lobo. O empate poderá ser suficiente para a equipe Grená da Serra, mas o áureo-cerúleo pelotense precisa da vitória para ter alguma chance de não ser rebaixado.