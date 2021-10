Caxias empata com o ABC e decide avanço na Série D fora de casa

publicidade

Pela série D do Brasileirão, o Caxias não conseguiu sair do 0 a 0 diante do ABC, na tarde deste domingo, no Centenário. A equipe da Serra agora precisa de uma vitória simples no tempo normal, em Natal, para garantir a vaga às semifinais e, consequentemente, à série C. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, no Frasqueirão, às 17h30min.

Em casa, o técnico Rafael Jaques fez com que a equipe dominasse as ações ofensivas. O ABC, por outro lado, esperou o Caxias em seu campo e jogava no contra-ataque. Aos 17 minutos, Kelvin aproveitou a sobra de escanteio para um chute cruzado. A bola, porém, foi para fora. O Caxias seguiu pressionando na primeira etapa. Kelvin, ele novamente, aos 28 minutos, invadiu a área pela esquerda, mas adiantou muito a bola para a defesa do goleiro Wellington.

Na segunda etapa e com a igualdade do placar, o jogo teve uma inversão dos papéis. O ABC deixou a retranca e passou a incomodar mais a defesa do Caxias. Marcelo Pitol foi obrigado a fazer boa defesa logo aos três minutos, em um chute de fora da área de Marcos Antônio. A etapa final foi de pressão do Caxias, que ainda pretendia decidir a vaga em casa. Talvez a jogada mais perigosa da partida aconteceu aos 42 minutos. Após cruzamento rasteiro de Jean Dias pela esquerda, Bruno Ré, livre, desviou para fora.

No jogo da volta, no Frasqueirão, o ABC terá o apoio da torcida, assim como aconteceu com o Caxias no Estádio Centenário. Caso a partida termine empatada novamente, a decisão vai para os pênaltis.