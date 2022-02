Caxias mostra força no Centenário e vence o Brasil de Pelotas por 4 a 0

publicidade

O Caxias não tomou conhecimento do Brasil de Pelotas e venceu por 4 a 0 na tarde deste domingo, no estádio Centenário, pela 4ª rodada do Gauchão 2022. O time Grená controlou toda a partida e triunfou com gols de Batista, duas vezes, Matheuzinho e Jonathan.

Dos tentos do duelo, três foram marcados ainda na primeira etapa, em que os donos da casa foram avassaladores. No segundo tempo, os visitantes tiveram sua reação freada logo com o quarto gol aos nove minutos e aí foi só administrar.

O resultado leva o Caxias aos sete pontos, na vice-liderança da competição. O Brasil fica com cinco pontos, na sexta colocação. Na próxima rodada, o time caxiense visita o Guarany de Bagé, na quarta-feira, às 21h30min. O Brasil encara o São José no estádio Bento Freitas, na quinta-feira, às 19h.

Veja Também