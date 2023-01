Caxias supera o Aimoré na Serra e vence a primeira no Gauchão

publicidade

No duelo das equipes que ainda não tinham vencido no Gauchão, o Caxias levou a melhor e venceu o Aimoré por 2 a 1 na noite deste domingo no estádio Centenário.

Os donos da casa abriram o placar com a zagueiro Dirceu no final do primeiro tempo. No entanto, os visitantes empataram com Wesley Pacheco no começo da segunda etapa.

O atacante Marcão precisou vir do banco para recolocar o time grená na frente do marcador e garantir os três pontos. Com o resultado, o Caxias sobe para quatro pontos e é sétimo. O Índio Capilé soma um ponto e é o lanterna. Na próxima rodada, na quarta-feira, às 19h, o Aimoré recebe o São José e o Caxias visita o Brasil, às 21h30.

