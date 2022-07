Caxias vence e assume a liderança do grupo na Série D

publicidade

O Caxias conseguiu uma importante vitória jogando fora de casa neste sábado pela Série D. Em Jaraguá do Sul (SC), a equipe gaúcha fez 3 a 0 no Juventus e agora divide em pontos a primeira posição do Grupo A8 da competição com o Azuriz, que atua neste domingo. O time grená já está classificado para a próxima fase.

O primeiro gol do jogo de hoje foi marcado logo no começo, a 1 minuto, com Matheuzinho. Na segunda etapa, o Caxias ampliou. Diogo Sodré fez 2 a 0 aos 26, e Wesley, de cabeça, assinalou o terceiro aos 39.

Na próxima rodada, o Caxias encara Azuriz, no estádio Centenário, no dia 16, às 15h. Será o confronto dos dois dos principais times do grupo, junto com o Aimoré.