Caxias vence Inter de Limeira por 1 a 0 e larga em vantagem na Série D

O Caxias venceu por 1 a 0 o Inter de Limeira, na tarde deste sábado, em São Paulo, e largou em vantagem pela segunda fase da Série D.

Jogando fora de casa, o time grená se impôs, controlou o duelo e garantiu o resultado em belo gol do meia Peninha. O camisa 10 abriu o placar em o toque por cobertura no segundo tempo.

Agora, no duelo de volta, o Caxias joga por um empate no próximo domingo, a partir das 15h, no estádio Centenário.

