Caxias vence Novo Hamburgo e se torna vice-líder da Série D

publicidade

O Caxias continua sendo o melhor time gaúcho na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em Caxias do Sul, a equipe grená derrotou o Novo Hamburgo por 2 a 0, pela 10ª rodada, e se consolida no G-4 do Grupo A8. Com a vitória o Caxias reassumiu a segunda posição, com 17 pontos, atrás apenas do líder Hercílio Luz. Foi a estreia do técnico Gérson Gusmão, que mesmo com pouco tempo de casa conseguiu alinhar o elenco para a vitória. Os dois gols do Caxias foram do centroavante Eron.

No outro jogo do Grupo, Aimoré e Brasil empataram em 1 a 1, em São Leopoldo. Os dois gols aconteceram na etapa inicial. Guilherme abriu o escore para o rubro-negro de Pelotas aos 39 minutos, e Michel empatou para o Índio Capilé aos 48. Com o resultado, ambos marcaram passo na tabela, o Xavante na 6ª posição, com 11 pontos, e o Aimoré em 7, com 10. O Novo Hamburgo continua amargando a lanterna, sem vitória.

Série C

De sensação no Gauchão, o Ypiranga está sendo uma decepção na Série C. O Canarinho de Erechim amargou mais uma derrota ao levar 2 a 1 do Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Em menos de dez minutos o time da Cidade do Aço já abriu a vantagem por 2 a 0, gols de Caio Vítor aos 3 minutos e Ítalo aos 9. A equipe de Erechim reagiu na fase final e descontou com o goleador William Barbio, aos 35. Mas ficou só nisso.

Com mais uma derrota, a quinta em dez jogos, o Ypiranga despencou para a 11ª colocação, com 13 pontos. Vale lembrar que avançam para a segunda fase os oito primeiros. Na próxima rodada, o Canarinho mais uma vez jogará fora do Colosso da Lagoa, desta vez contra o Confiança, em Aracaju (SE), sábado, às 16h.