Caxias vence Real Noroeste nos pênaltis e fica a dois jogos de voltar à Série C

O Caxias está a 180 minutos de voltar à Série C. Na tarde deste sábado, a equipe Grená precisou passar pelo drama dos pênaltis para avançar às quartas de final da Série D, após empatar em 0 a 0 no tempo normal com o Real Noroeste, no Centenário, em Caxias. Nas cobranças, fez 3 a 0 para ir ao mata-mata decisivo na competição nacional.

No jogo de ida, na semana passada, o placar havia sido de 1 a 1. O Caxias precisava de uma vitória simples, e até criou diversas chances, parando no goleiro adversário. Nos acréscimos, chegou a marcar com Thiago Sales. O tento, no entanto, foi anulado por impedimento.

Nas cobranças, o Caxias levou a melhor e contou com a ineficiência dos adversários. O goleiro André Lucas até pegou um, mas os outros dois foram mandados para fora pelos jogadores do Real Noroeste. Marcelo, Thiago Sales e Giovane Gomez anotaram para os donos da casa, instaurando a festa no Centenário.

O Caxias já havia passado pelo drama dos pênaltis na fase anterior. Após dois empates em 1 a 1 contra o Oeste, precisou das cobranças alternadas para vencer por 6 a 5, também no Centenário.

Agora, o Caxias está nas quartas de final. Os quatro semifinalistas da competição sobem para a Série C.

Mas o adversário só será conhecido ao fim da fase de oitavas de final, neste domingo. Isso porque os confrontos são definidos da melhor para a pior campanha entre os oito classificados.

De qualquer forma, o Caxias decide a classificação fora de casa, fazendo o primeiro jogo no Centenário. As quartas de final começam no próximo fim de semana.