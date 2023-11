CBF lamenta a morte de Rubens Minelli

publicidade

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou nota lamentando o falecimento de Rubens Minelli, na tarde desta quinta-feira, 23. A entidade lembrou a carreira de Minelli como jogador e treinador, destacando suas conquistas.

“Neste momento de imensa tristeza, a CBF se compadece do falecimento de um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro e presta suas condolências aos familiares e amigos de Rubens Minelli”, diz a entidade em nota.

Confira a íntegra abaixo:

A Confederação Brasileira de Futebol se solidariza profundamente com a família e os amigos de Rubens Minelli, que faleceu nesta quinta-feira (23) aos 94 anos, em São Paulo. Tetracampeão nacional e campeão da Copa do Brasil, o paulistano acumula passagem por alguns dos maiores clubes do Brasil.

Depois de uma tímida carreira como jogador profissional, Rubens começou sua trajetória como treinador do América-SP em 1963, o início da trajetória de um grandes campeões do futebol brasileiro. Ascendeu com o passar dos anos, estando à frente de Botafogo-SP, Sport e Guarani até chegar ao Palmeiras em 1969, ano em que conquistaria a Taça de Prata/Torneio Roberto Gomes Pedrosa, reconhecido pela CBF como Campeonato Brasileiro.

O título nacional viria a ser o primeiro de quatro conquistas nacionais. Pelo Internacional, o treinador se sagrou bicampeão do Campeonato Brasileiro em 1975 e 1976, com a equipe de Manga, Figueroa, Paulo César Carpegiani, Falcão e Valdomiro. Em 1977, Rubens foi contratado pelo São Paulo e levantou a taça do torneio nacional, se tornando o primeiro treinador tricampeão brasileiro de forma consecutiva.

Após o período no São Paulo, ele se transferiu em 1979 para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde ficou até 1980 e ganhou um Campeonato Saudita. Retornou ao futebol em 1982 para comandar o Palmeiras. Depois, trabalhou em Atlético Mineiro, Corinthians e Grêmio, clube pelo qual conquistou a primeira edição da Copa do Brasil em 1989. No restante de sua carreira, Rubens passou por Paraná, Santos, XV de Piracicaba, Ferroviária, Coritiba e, por fim, a Ponte Preta, onde se aposentou.

Além dos quatro títulos nacionais e da conquista da Copa do Brasil, Rubens é 11 vezes campeão estadual: Portuguesa (1973), Internacional (1974, 1975 e 1976), Grêmio (1985, 1988 e 1989) e Paraná (1994, 1995, 1996 e 1997).

Neste momento de imensa tristeza, a CBF se compadece do falecimento de um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro e presta suas condolências aos familiares e amigos de Rubens Minelli.

Veja Também