Chapecoense anuncia Jair Ventura como novo técnico

A Chapecoense anunciou no final da manhã desta quinta-feira que Jair Ventura é novo técnico da equipe profissional. Ele assinou um vínculo até o final da temporada e comandará a equipe catarinense no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

"Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos pagar o preço, que as coisas acontecem. A gente fica muito mais próximo quando faz o que tem que ser feito. E a gente dorme de consciência tranquila, porque a gente deixou o nosso melhor", declarou Ventura a assessoria de imprensa.

Além do novo treinador, a Chape anunciou a chegada do auxiliar técnico Emilio Faro e do preparador físico Ricardo Henriques Pinto, que fazem parte da comissão técnica de Jair Ventura. Eles acompanharam a vitória sobre o ABC, de Natal, por 3 a 1, na quarta-feira, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Jair Ventura será o terceiro treinador a passar pela Chapecoense na temporada. Umberto Louzer começou o ano, mas aceitou uma proposta para assumir o Sport. Mozart foi contratado, contudo a perda do título estadual acabou custando o cargo.

Nesta quinta-feira, no CT da Água Amarela, Jair Ventura comandará o primeiro treino do Verdão. As atividades da equipe visam a preparação para o jogo do próximo domingo, às 18h15min, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, válido pela 2° rodada do Campeonato Brasileiro.

