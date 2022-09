Chapecoense vence CSA em jogo com expulsão e falha de goleiro na Série B

publicidade

Com direito a lambança e expulsão do goleiro Marcelo Carné, a Chapecoense se aproveitou de um jogador a mais para derrotar o CSA por 1 a 0, na manhã deste sábado, na Arena Condá, e se distanciar da zona do rebaixamento do Brasileiro da Série B. O time catarinense agora soma 35 pontos.

Já o CSA viu cair a invencibilidade de cinco jogos no torneio, segue com 32 pontos e corre risco de entrar na zona da degola ainda nessa rodada.

A Chapecoense entrou em campo com a intenção de sufocar o CSA e criou duas oportunidades com Perotti e com Chrystian.

Marcelo Carné foi o principal personagem do primeiro tempo, seja pelo bem ou pelo mal. Aos 27 minutos, em uma jogada errada de Giva Santos, Alisson avançou precisou de duas tentativas para ver o goleiro protagonizar um milagre. E a sorte também parecia estar jogando ao lado do arqueiro, que viu Perotti, aos 33, carimbar o travessão.

Mas o dia não terminou em final feliz para Marcelo Carné. Em uma bola recuada de Igor, ele segurou a bola fora da área e acabou expulso. A Chapecoense quis aproveitar logo de cara, mas viu o substituto Paulo Ricardo fazer três defesas espetaculares na sequência para levar o 0 a 0 para o intervalo.

Com vantagem numérica, a Chapecoense voltou para o segundo tempo no ataque, diferente do CSA, que se fechou, buscando um contra-ataque rápido para tentar surpreender. Aos 15 minutos, Alisson arriscou do meio da rua, mas Paulo Ricardo salvou mais uma. Apesar de ter a posse de bola, o time catarinense encontrou ainda mais dificuldade de fazer a infiltração.

Apesar de ter um jogador mais, Gilmar Dal Pozzo optou por não arriscar, fez alterações cautelosas, mas o time continuou criando pouco. Felipe Ferreira teve duas oportunidades, mas mandou ambas para fora. Quando a bola chegava no gol do CSA, Paulo Roberto aparecia para salvar.

Com muita insistência, a Chapecoense chegou ao gol da vitória com Perotti. Após defesa parcial do goleiro, o centroavante catarinense pegou o rebote de cabeça e fez o tento que deu a vitória para o clube catarinense.

Após o gol, muita confusão em campo. O árbitro da partida, Leandro Pedro Vuaden, expulsou Rickson, do CSA, e Jonathan, da Chapecoense.

A Chapecoense volta a campo no domingo (25), às 18h15, para enfrentar o Criciúma, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). No dia seguinte, às 20h, o CSA desafia o Tombense, no Rei Pelé, em Maceió (AL).