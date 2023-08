Cheio de caras novas, Arsenal estreia no Inglês com vitória sobre Nottingham Forest

publicidade

O Arsenal venceu neste sábado (12), no Emirates Stadium, o Nottingham Forest por 2 a 1, em sua estreia no Campeonato Inglês, com suas principais contratações para a temporada como titulares. Eddie Nketiah (26') abriu o placar após receber lindo passe de calcanhar de Gabriel Martinelli e, minutos depois, Bukayo Saka (32') ampliou batendo forte da entrada da área.

Na reta final, o Forest diminuiu com Taiwo Awoniyi (82'), mas os três pontos ficaram com os "Gunners". O Arsenal, vice-campeão da Premier League na temporada passada, investiu alto em reforços na janela de transferências e o técnico Mikel Arteta colocou como titulares as três principais contratações do clube.

Declan Rice e Kai Havertz entraram no meio-campo ao lado do capitão Martin Odegaard. O jogo também marcou a estreia do lateral-esquerdo Jurrien Timber, que teve que ser substituído por lesão no início do segundo tempo.

"Fomos dominantes hoje, mas quando tivemos oportunidade de matar o jogo não aproveitamos", resumiu Arteta, mostrando-se "contente" com o resultado.

Antes do início da partida, o novo sistema de bilheteria eletrônica do Arsenal passou por problemas e milhares de torcedores tiveram dificuldades para entrar no estádio, o que atrasou o pontapé inicial em 30 minutos. Na briga pelo título, a vitória permite ao time londrino empatar em pontos com o Manchester City, que na sexta-feira derrotou o Burnley por 3 a 0.

O líder provisório até aqui nesta primeira rodada da Premier League é o Newcastle, que no último jogo do dia goleou o Aston Villa por 4 a 1. Os "Magpies" abriram o placar logo aos seis minutos com Sandro Tonali e sofreram o empate pouco depois com Moussa Diaby (11'), mas foram para o intervalo em vantagem após o gol marcado por Alexander Isak (16').

No segundo tempo, mais uma vez Isak (58') e Callum Wilson (77') fecharam a goleada no St Jame's Park.

