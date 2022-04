Chelsea vence West Ham com gol nos minutos finais pela Premier League

publicidade

O Chelsea conseguiu neste domingo uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o West Ham pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Os 'Blues', que vivem um mês de abril irregular, venceram graças ao gol salvador de Christian Pulisic aos 45 minutos do segundo tempo e abriram cinco pontos para o Arsenal na terceira colocação.

Já os 'Hammers', que brigam por vaga nas competições europeias, chegam ao terceiro jogo sem vitória na Premier League e ficam em sétimo, dois pontos atrás do Manchester United.

Em outro jogo do dia, o Burnley venceu em casa o Wolverhampton por 1 a o e saiu saiu provisoriamente da zona de rebaixamento. O gol do tcheco Matej Vydra garantiu três pontos importantíssimos na luta do Burnley para permanecer na primeira divisão do futebol inglês.

O time agora espera o resultado do jogo do Everton, que hoje faz seu clássico local contra o Liverpool e, caso vença, devolve o Burnley para a zona da degola. Por sua vez, Southampton e Brighton empataram em 2 a 2 e continuam no meio da tabela.

Veja Também