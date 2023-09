Chile e Colômbia ficam no empate sem gols em Santiago pelas Eliminatórias da Copa

publicidade

Chile e Colômbia ficaram no empate sem gols, nesta terça-feira, em Santiago, pela segunda rodada das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os chilenos somaram o primeiro ponto, enquanto os colombianos alcançaram quatro na classificação. Com uma forte marcação ma saída de bola chilena, a Colômbia teve o domínio nos primeiros dez minutos, mas os anfitriões passaram a atacar com lançamentos longos, que ajudaram a superar parte da defesa colombiana.

Veja Também

Com isso, as melhores chances de gol foram do Chile, que parou na boa atuação do goleiro Vargas, autor de pelo menos duas belas defesas na primeira etapa.

Aos 12 minutos, Erick Pulgar acertou um belo chute de fora da área, mas o goleiro colombiano fez grande defesa. Aos 37, Alexis Sanchez finalizou na pequena área, mas Vargas demonstrou grande elasticidade para evitar o primeiro gol chileno.

Antes, aos 29, a trave direita ajudou Vargas. Em grande jogada de todo o setor ofensivo do Chile, Echeverría perdeu grande chance de abrir o placar. O segundo tempo teve um panorama totalmente diferente. A Colômbia passou a trocar passes com eficiência e manteve a bola no campo de ataque. Já o Chile buscou ser agressivo nos contra-ataques, mas a distância exagerada entre um jogador e outro impediu que as jogadas tivessem êxito.

Grandes emoções ficaram reservadas para a parte final da partida. Aos 30 minutos, Sinisterra 'furou' na cara do gol. A resposta chilena veio no minutos seguinte. Alexis Sanchez cobrou falta e o zagueiro Maripán cabeceou para o gol, mas o VAR flagrou posição de impedimento e invalidou o lance.

Aos 41, Jhon Durán, livre, chutou fora a chance da Colômbia. Sempre com bola levantadas ma área, o Chile quase marcou com Valdés, mas Vargas defendeu. Foi a última oportunidade da partida.