Chile e Conmebol chegam a acordo para jogos da Libertadores e Sul-Americana no país

O Ministério do Esporte do Chile informou nesta quinta-feira que fechou um acordo com a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para aplicar um protocolo sanitário que permite aos clubes chilenos jogarem em casa nas Copas Libertadores e Sul-Americana.

A decisão foi obtida após reunião virtual entre o ministério, a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) e a Conmebol, e estabelece que "nas competições internacionais é permitido um padrão igual ou superior aos atuais protocolos", divulgou o Ministério do Esporte.

Entre as indicações acordadas está a existência de uma "quarentena esportiva", que permite às delegações se deslocarem desde o local de concentração até os estádios ou campos de jogo e treinamento, e que sejam aplicados testes de COVID-19 nas delegações no Chile.

Esse acordo permitirá que Colo Colo e Universidad Católica sejam anfitriões das partidas da fase de grupos da Libertadores, agendadas para 15 e 16 de setembro, contra o uruguaio Peñarol e o Grêmio, respectivamente.

Huachipato, Unión La Calera e Audax Italiano terão a mesma garantia quando começarem as partidas da segunda fase da Sul-Americana, em outubro.