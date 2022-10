Com Benzema como favorito, prêmio Bola de Ouro será entregue nesta 2ª feira

publicidade

O francês Karim Benzema é o grande favorito a suceder Lionel Messi como ganhador do prêmio Bola de Ouro, em cerimônia organizada pela France Football que acontece na próxima segunda-feira (17), em Paris.

O jogador, que esteve às sombras do português Cristiano Ronaldo no Real Madrid por muitos anos, parece finalmente estar se aproximando do momento de sere reconhecido pelos feitos na temporada passada, com o título no Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões e da Liga das Nações com a seleção da França. Além da incrível campanha com 50 gols marcados.

Às vésperas da Copa do Mundo, o atacante vai buscar o prêmio individual para chegar mais forte ao torneio com os 'Bleus', atuais campeões mundiais.

Benzema não fez parte do elenco que ganhou a Copa do Mundo de 2018. O jogador ficou afastado da seleção francesa entre 2015 e 2021 por estar envolvido em uma suposta chantagem contra seu compatriota Mathieu Valbuena com relação a um vídeo íntimo. Portanto, o título mundial em 2022 seria a cereja do bolo de um ano excelente e uma carreira memorável.

Já na premiação feminina, a disputa parece estar em aberto entre a inglesa Beth Mead, melhor jogadora da Eurocopa 2022, e espanhola Alexia Putellas, vencedora da edição passada do prêmio Bola de Ouro e eleita a principal jogadora do continente europeu em 2022.

Outros candidatos

Entre os outros jogadores que disputam o prêmio estão o polonês Robert Lewandowski, o senegalês Sadio Mané e o francês Kylian Mbappé.

Lewandowksi, que não ganhou a premiação em 2020 devido à anulação da mesma por conta da pandemia de covid-19, brilhou no Bayern de Munique, enquanto Mbappé foi destaque do Paris Saint-Germain e Mané finalista da Liga dos Campeões pelo o Liverpool e campeão da Copa Africana de Nações com Senegal.

O favoritismo de Benzema, porém, vem apoiado pelo último vencedor do prêmio, Lionel Messi, que admitiu que o francês merece o reconhecimento.

"Creio que não há dúvidas, está claro que Benzema fez um ano espetacular. Terminou se consagrando campeão da Liga dos Campeões, sendo fundamental desde as oitavas de final. Acho que não há dúvidas esse ano", disse o argentino à rede TyC.

Um consenso geral parece figurar entre jogadores e técnicos. A conquista do prêmio de melhor jogador da temporada também sugere que a coroa não pode escapar do atacante de 34 anos, que parece ter disparado desde a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, em 2018.

"O que mudou foram todas essas estatísticas de gols, mas meu estilo de jogo é o mesmo desde criança" afirmou o jogador de origem argelina em agosto desse ano.

Outro fator decisivo será a reformulação no regulamento do Bola de Ouro, que a partir de agora vai considerar a temporada esportiva (2021/22) ao invés do ano vigente, o que inclui a conquista da Liga das Nações pela França, em outubro de 2021.

A cerimônia também vai coroar o melhor goleiro da temporada com o Troféu Yashin, tendo como favorito o belga Thibaut Courtois, e o melhor jogador jovem da temporada, com o Troféu Kopa.

Disputa em aberto na premiação feminina

Entre as mulheres, o prêmio parecia destinado à inglesa Beth Mead, protagonista na conquista da Eurocopa 2022, mas sua concorrente, Alexia Putellas, surpreendeu ao faturar o prêmio de melhor jogadora do continente europeu na temporada, mesmo estando afastada por vários meses devido a uma lesão, o que a deixou de fora da competição continental feminina.

Prêmio Sócrates

A novidade este ano é a criação do 'Prêmio Sócrates', para reconhecer o trabalho de jogadores e jogadoras frente a projetos sociais e beneficentes.

A premiação é inspirada no ex-jogador brasileiro Sócrates, falecido em 2011, que ao longo de sua carreira esteve envolvido em questões sociais dentro e fora das quatro linhas.

Considerado um dos principais nomes do futebol brasileiro do século XX, o ex-meio-campista do Corinthians foi um dos idealizadores da 'Democracia Corinthiana', movimento que nasceu em favor da maior igualdade nas decisões importantes do clube paulista, que abarcava desde funcionários a dirigentes, sempre em favor da democracia.

Veja Também