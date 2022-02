Com dobradinha de Giroud, Milan vence de virada clássico contra líder Inter

publicidade

O atacante francês Olivier Giroud, com dois gols nos últimos 15 minutos, desencantou no 'Derby della Madonnina' em que o Milan venceu o vizinho Inter por 2 a 1 e voltou a brigar pelo 'Scudetto' , na 24ª rodada da Serie A.

O Milan, agora provisoriamente vice-líder com três pontos de vantagem sobre o Napoli (3º), está apenas um ponto atrás da Inter após este valioso triunfo, conquistado como visitante.

Veja Também

Titular devido à ausência do sueco Zlatan Ibrahimovic, que desfalcou o time devido a um desconforto no tendão de Aquiles, Giroud iniciou a recuperação aos 75 minutos chutando uma bola após ser assistido pelo espanhol Brahim Díaz.

Foi assim que o francês empatou depois que o croata Ivan Perisic abriu o placar marcando com um chute de primeira (38). Os jogadores comandados por Stefano Pioli mostraram sua melhor versão da temporada e continuaram no ataque até que Giroud, em uma brilhante meia-volta na área, marcou o gol da vitória (78).

Nos minutos finais, a tensão foi palpável dentro do campo, com uma série de faltas flagrantes como a do francês Theo Hernández (do Milan), que acabou sendo expulso momentos antes do final do duelo. Em outro jogo deste sábado, a Roma (6º) não passou de um 0 a 0 em seu Estádio Olímpico diante do Genoa (13º).