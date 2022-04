Com empates, Sergipe e Brasiliense se sagram campeões estaduais

publicidade

As Séries A e B do Campeonato Brasileiro já começaram, mas os estaduais seguem em disputa em diferentes regiões do País. Neste sábado, os campeões de Sergipe e Distrito Federal foram definidos. O Sergipe levantou o troféu em seu Estadual, enquanto o Brasiliense levou a melhor no DF. No domingo acontece a decisão do Campeonato Baiano, este ano sem a presença da dupla Ba-Vi.

Pela 37ª vez, o Sergipe se sagrou campeão estadual. O time da capital já tinha sido campeão em 2021 e confirma a supremacia no Estado. Ele é seguido pelo Confiança, com 22 títulos, e pelo Itabaiana, com 10. Estes três clubes são os maiorais no Estado, com 69 títulos sergipanos de 100 títulos disputados entre 1918 a 2022.

Para confirmar sua força, o Sergipe empatou com o novato Falcon por 1 a 1, no estádio Batistão, em Aracaju. No primeiro jogo, o Sergipe, conhecido como "O Mais Querido", tinha vencido por 2 a 1.

Já o Brasiliense conquistou seu 11º título no DF neste sábado à tarde, após empatar com o Ceilândia, por 1 a 1, no estádio Abadião, na cidade satélite de Ceilândia. O Brasiliense tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 1.

O maior campeão do distrito Federal é o Gama, com 13 títulos, portanto, dois à frente do Brasiliense. Ele é seguido pelo Brasília, com 8 conquistas, e pelo Taguatinga, com 5 conquistas. Os dois finalistas da temporada estão confirmados na Série D do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Verde de 2023.

Mais um domingo

Agora já são 12 campeões estaduais. O 13º vai ser conhecido na Bahia que, desta vez, não tem na decisão a dupla Ba-Vi (Bahia e Vitória). O título vai ser decidido na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.

De um lado está o Jacuipense, que busca o primeiro título em 56 anos de existência. De outro, o Atlético Alagoinhas, que tenta o seu segundo título consecutivo, porque foi campeão em 2021. No jogo de ida houve empate por 1 a 1 no estádio Carneirão, em Alagoinhas. Não há vantagem do empate. Um novo resultado igual vai levar a definição para os pênaltis.

