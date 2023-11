Com escudo do Fluminense tatuado no peito, torcedor acredita no título inédito

publicidade

O motoboy João Pedro Maia, 25 an]os já não dorme direito há mais de uma semana. E o motivo não é o nascimento do filho, que estas prestes a acontecer, e sim a final da Libertadores, em que o seu time do coração, o Fluminense, tenta vencer pela primeira vez neste sábado, diante do Boca Juniors, no Maracanã.

Não há como negar a paixão do morador da comunidade de Padre Miguel, da Cidade do Rio, pelo Fluminense. Tanto que ele carrega tatuado no peito o escudo do clube. " A história nos deve esse título, depois de 15 anos", ressalta ele, lembrando a derrota do Flu para a LDU em casa, na final da Libertadores de 2008. "Foi um dos dias mais tristes da minha vida, junto com outros dois, quando perdi minha vó e um filho", conta ele.

Como não poderia ficar de fora, pagou caro no ingresso, R$ 2.800, mas agora nada mais importa, a não ser ver o seu time vencer a Libertadores pela primeira vez. Com a camisa 7 do volante André na mão, um dos seus favoritos, ele conta a promessa feita se o título vier: "Vou tatuar e dar o nome do autor do gol do título para o meu filho", destaca ele, mesmo contrariando a esposa. "Ela está louca comigo, mas não tem jeito, é promessa."