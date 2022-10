Com gol no final, Londrina vira jogo e vence Sport por 2 a 1 no Estádio do Café

publicidade

Em busca da última vaga do G-4, o Londrina venceu o Sport por 2 a 1 no Estádio do Café, neste sábado à tarde pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo teve muita emoção nos minutos finais, com gol da virada do time paranaense.

O resultado deixou os paranaenses na sexta posição. Com 53 pontos, mesma pontuação dos pernambucanos e cinco a menos que o Grêmio, que fecha o grupo de acesso com 58 pontos, mas veja a rodada domingo no Recife (PE) diante do rebaixado Náutico. O Sport é sétimo colocado, com 53 pontos, ainda com chances matemáticas de chegar ao G-4.

O Londrina começou melhor. Nos primeiros minutos, os comandados de Adílson Batista seguraram mais a bola e souberam procurar espaços na defesa adversária. Superiores, quase abriram o placar aos seis minutos com uma boa chance de Caprini. O atacante recebeu na área e chutou forte para o goleiro Saulo fazer uma boa defesa e evitar o gol dos paranaenses.

A partir da metade da primeira etapa, o Sport esboçou uma melhora nas ações ofensivas e passou a trabalhar a bola com mais perigo no setor defensivo do time mandante. Apesar da melhora, a equipe de Claudinei Oliveira chegou ao primeiro gol em um momento de menor intensidade.

Depois de ter alguns lances de impedimento marcado, uma assistência inteligente de Labandeira aos 37 minutos deu a Vagner Love a chance de abrir o marcador. O artilheiro pediu a bola, recebeu e de rasteira marcou para os pernambucanos.

Ao voltar do intervalo, o Londrina soube aproveitar melhor as jogadas, enquanto teve a bola nos pés. Assim alcançou o empate quando o cronômetro marcava seis minutos. Gegê chutou forte de fora da área e deixou tudo igual.

Depois disso, o jogo foi intenso e ficou aberto até os minutos finais, quando o Londrina marcou o gol da vitória. Gegê cobrou bem uma falta na entrada da área e a bola explodiu no travessão do gol de Saulo. Caprini estava bem posicionado para pegar o rebote e anotar o gol da virada do Londrina, aos 42 minutos.

Pela 37ª rodada, a penúltima antes do fim da Série B, o Londrina enfrenta o Ituano no Estádio do Café, na próxima sexta-feira (28), a partir das 19h. No mesmo dia e horário, o Sport também joga em casa e recebe o Operário-PR na Ilha do Retiro.

