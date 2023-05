Com golaço, Mirassol derrota Juventude em Caxias do Sul pela Série B

publicidade

Com um belo gol de Chico Kim, o Mirassol derrotou o Juventude por 1 a 0, neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol saiu aos sete minutos do segundo tempo em um chute de longe, de fora da área - a bola terminou no ângulo.

Curiosamente, o meia Chico Kim, nas duas últimas temporadas, defendeu o time gaúcho. Tanto que, em respeito, não quis comemorar o gol, o seu primeiro com a camisa do time paulista. "O clube sempre me tratou muito bem, então, não quis festejar. Mas estou contente por ter ajudado o Mirassol vencer fora de casa", comentou o meio-campista.

A derrota deixou o Juventude em crise, sendo vaiado por sua torcida e criticado pela imprensa. Com três pontos, segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar. O Mirassol subiu para sexto lugar, com dez pontos.

O jogo começou movimentado. O Mirassol, em velocidade, criava mais chances no ataque. Aos poucos, o Juventude equilibrou as ações e também passou a rondar a área adversária. O goleiro Alex Muralha, do Mirassol, fez grande defesa em cabeçada de Rodrigo Rodrigues, que aproveitou passe perfeito do experiente meia Nenê.

No começo do segundo tempo, Chico Kim fez o gol do Mirassol. A partir daí, o Juventude se desesperou e tentou ir ao ataque de qualquer maneira. Errou passes e se irritou com as vaias da torcida. O time paulista se fechou na defesa na espera de algum contra-ataque para ampliar o placar. O Juventude até pressionou, mas pecou demais nas finalizações e amargou mais uma derrota, a quinta na competição.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 0 - Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Romário (Alan Ruchel); Gehring (Robertinho), Luis Mandaca (Jean Irmer), Jadson e Nenê (Fernando Boldrin); David (Ruan) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Adailton Bolzan (interino).

MIRASSOL 1 - Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Manoel; Leandro Vilela (Yuri Lima, Chico Kim (Rodrigo Sam) e Gabriel; Negueba (Vico), CRistian (Kauan) e Fernandinho (Silvinho). Técnico: Mozart Santos.

GOL - Chico Kim, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jadson, Gehring, Reginaldo e Romário (Juventude); Lucas Ramon, Leandro Vilela, Negueba e Fernandinho (Mirassol).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Junior.

RENDA - R$ 13.824.00.

PÚBLICO - 1.994 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).