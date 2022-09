Com Neymar anfitrião e Disney como atração, elenco da seleção se divide na folga

publicidade

Nada como ter a estrela da companhia como anfitriã em um dia de folga. Ou então, poder curtir um parque da Disney nos arredores de Paris. Pois foi assim que os jogadores da seleção se dividiram para aproveitar o dia sem trabalho após a vitória de 3 a 0 sobre Gana, no penúltimo amistoso de preparação da equipe de Tite visando a Copa do Mundo do Catar.

Familiarizado aos ares de Paris, Neymar bancou o bom anfitrião e levou uma parte do grupo para uma confraternização na cidade. Já o trio formado pelo atacante Pedro, e os meias Lucas Paquetá e ainda Bruno Guimarães optaram por conhecer a Disney. Em suas redes sociais, eles tiraram fotos no parque e curtiram o dia de folga.

"Dia incrível com os irmãos na Disney de Paris. Obrigado pela recepção", postou Pedro, atacante do Flamengo, abraçado aos dois companheiros.

A reapresentação do grupo está marcada para o final da tarde no hotel da seleção, já que o dia não tem nada marcado pelo estafe de Tite. A próxima atividade do elenco acontece neste domingo, no estádio Sébastien Charléty, na capital francesa.

A partir de segunda, Tite já organiza o treinamento visando definir a equipe que começa como titular para o amistoso contra a Tunísia, no último jogo de preparação antes da disputa da Copa do Mundo do Catar.

A satisfação de Neymar com a vitória sobre Gana após o jogo desta sexta-feira, foi interrompida durante a zona mista após um questionamento de um repórter francês sobre a sua relação com o companheiro de clube Mbappé no Paris Saint-Germain. Em um primeiro momento, o jogador brasileiro não entendeu a pergunta. Em seguida, mudou a fisionomia, mal completou a resposta e foi embora. "A minha relação com o Kyllin... Pff, eu não".

Contratado como grande astro do PSG junto ao Barcelona, Neymar já atua ao lado de Mbappé há cinco temporadas na França. Neste período, a dupla protagonizou algumas desavenças e essa falta de sintonia logo ganhou as manchetes da mídia internacional.

A disputa pelo posto de cobrador oficial de pênaltis foi uma delas. Para piorar, neste período, Mbappé cresceu em popularidade não só com a torcida, mas também com a diretoria. Em sua última renovação de contrato, Mbappé ganhou poderes de, até mesmo, influenciar na contratação de reforços para a equipe.

Recentemente, o próprio Mbappé, em entrevista coletiva, tentou minimizar qualquer problema de relacionamento com o atleta brasileiro.

"Minha relação com o Neymar sempre foi baseada no respeito. Tivemos momentos mais frios e às vezes, mais calorosos. Às vezes somos melhores amigos e às vezes nos falamos menos", afirmou o atleta em entrevista recente em Paris.

Em meio às polêmicas, Neymar vem fazendo um ano satisfatório com boas atuações. Além da dupla, o PSG ostenta ainda em suas fileiras o craque argentino Lionel Messi. No Campeonato Francês, o clube lidera a competição de forma isolada com 22 pontos, dois à frente do Olympique de Marselha.

O objetivo da diretoria, no entanto, é dar ao clube, um título de âmbito continental e a grande meta é a conquista da Liga dos Campeões. Neste torneio, o time francês lidera Grupo H junto com o Benfica com 100% de aproveitamento em duas rodadas.

