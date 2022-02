Com novo formato, CBF divulga tabela básica da Série C do Brasileiro

publicidade

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite de terça-feira a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série C, a terceira divisão nacional. A edição de 2022 tem início previsto para o dia 9 de abril e contará com novo formato na primeira fase, aprovado em votação por 11 dos 20 clubes participantes.

Neste ano, o Rio Grande do Sul terá três representantes: Ypiranga, de Erechim, o São José, de Porto Alegre, ambos remanescentes da última temporada, e o Brasil de Pelotas, rebaixado da Série B de 2021.

- Veja a tabela de jogos da Série C

Na primeira fase, os 20 clubes formam um único grupo e se enfrentam apenas uma vez, totalizando 19 rodadas. Avançam à segunda fase os oito melhores, enquanto que os quatro últimos são rebaixados à Série D de 2023.

A partir daí, o formato será o mesmo: dois grupos com quatro times que jogam dentro de suas chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada grupo garantem o acesso e os líderes disputam a final, também em dois jogos.

Confira a primeira rodada da Série C do Brasileiro:

Ypiranga-RS x Aparecidense-GO

Botafogo-PB x São José-RS

Brasil-RS x Manaus-AM

Atlético Cearense-CE x Campinense-PB

ABC-RN x Paysandu-PA

Altos-PI x Botafogo-SP

Mirassol-SP x Ferroviário-CE

Volta Redonda-RJ x Figueirense-SC

Remo-PA x Vitória-BA

Floresta-CE x Confiança-SE