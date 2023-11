Confira a lista de clubes já classificados para a Libertadores de 2024

publicidade

A Copa Libertadores já tem 28 de seus 47 participantes definidos para a edição 2024. Cinco times brasileiros, incluindo o atual campeão Fluminense, já estão garantidos na principal competição do futebol sul-americano, enquanto outros três estão perto de carimbar o passaporte via G-6 do Brasileirão. Peru e Venezuela são os únicos países com todas as vagas já preenchidas.

Com a conquista do título inédito, o Fluminense já está garantido na fase de grupos da Libertadores, assim como o São Paulo, que conquistou a Copa do Brasil deste ano - também de maneira inédita. Palmeiras, Flamengo e Botafogo, que brigam pelo título do Brasileirão, também já estão classificados para o torneio continental, mas ainda tentam encerrar a competição no G-4 para fugir da fase preliminar.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), três equipes que ainda brigam pelo título Brasileiro, e disputam uma vaga na fase de grupos, estão praticamente garantidos para a Libertadores. Atlético-MG, último time do G-4, e Red Bull Bragantino e Grêmio, dupla que fecha o G-6, têm 99,6% de conquistarem as vagas restantes, contra 0,81% do Athletico-PR, sétimo colocado e única equipe fora da zona de classificação que ainda sonha com o torneio sul-americano.

A Argentina é o país com o maior número de conquistas da Libertadores, com 25 - o Independiente é o clube que mais venceu, com sete troféus. O Brasil tem 23 troféus conquistados na competição, com Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo e Grêmio sendo os maiores campeões do País, com três títulos cada. Nas últimas 12 edições, em apenas um ano o campeão não foi um time brasileiro ou argentino, com o Atlético Nacional (COL) vencendo a edição de 2016.

A Libertadores de 2024 será disputada a partir do dia 6 de fevereiro, com duelos de sua etapa prévia. A fase de grupos está marcada para começar em 2 de abril. A grande final também já tem data: 30 de novembro. A Conmebol ainda não divulgou o local da final.

Confira os times classificados para a Libertadores:

Argentina (seis vagas): River Plate, Talleres e Rosario Central

Bolívia (quatro vagas): The Strongest e Bolívar

Brasil (sete vagas e mais o campeão da Libertadores): Fluminense*, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Botafogo

Chile (quatro vagas): Cobresal

Colômbia (quatro vagas): Millonarios e Atlético Nacional

Equador (quatro vagas mais o campeão da Sul-Americana): LDU*, Independiente del Valle, Barcelona de Guayaquil e El Nacional

Paraguai: Libertad, Cerro Porteño e Trinidense

Peru (quatro vagas): Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario e Melgar

Uruguai (quatro vagas): sem times definidos

Venezuela (quatro vagas): Portuguesa, Deportivo Táchira, Caracas e Puerto Cabello

* campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana

