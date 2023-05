Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023

publicidade

Os confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil estão definidos. O sorteio foi realizado no começo da tarde desta terça-feira, durante sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As partidas das oitavas estão previstas para as semanas de 17 e 31 de maio.

Os dois grandes do Rio Grande do Sul enfrentam equipes de Minas Gerais. O Inter pega o América-MG e o Grêmio encara o Cruzeiro.

Confira os confrontos:



Internacional x América-MG

São Paulo x Sport

Athlético-PR x Botafogo

Flamengo x Fluminense

Bahia x Santos

Fortaleza x Palmeiras

Corinthians x Atlético-MG

Grêmio x Cruzeiro