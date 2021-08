Confronto entre Grêmio e Atlético-MG é adiado pela CBF

publicidade

Marcada inicialmente para o dia 5 de setembro, a partida entre Grêmio e Atlético-MG, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiada pela CBF nesta quarta-feira. O motivo é a convocação para a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. No caso da partida do Grêmio, conforme adiantou o repórter Rafael Pfeiffer, trata-se do jogador do Galo Guilherme Arana.

Além do jogo do Tricolor, outros três jogos foram adiadas e ainda não têm nova data definida: Flamengo x Atlético-GO, São Paulo x América e Ceará x Palmeiras.

CBF confirma o adiamento de Atlético-MG x Grêmio, inicialmente marcado para o dia 05/09 e agora com data a definir. Motivo é a convocação de Guilherme Arana para a Seleção Brasileira. Depois de sábado, Grêmio só volta a campo dia 12 contra o Ceará.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) August 26, 2021

A Seleção Brasileira vem enfrentando diversas dificuldades para reunir atletas. Ligas como Espanha, Inglaterra e, mais recentemente, Itália, anunciaram que não vão liberar jogadores. Em carta, na figura do do seu presidente Gianni Infantino, a Fifa disse que “procederá a reiterar às respectivas associações filiadas e aos clubes afetados as bases regulatórias a que estão sujeitas, bem como a fazê-los participar nas consequências do seu eventual descumprimento”.

Os comandados do técnico Tite pegam o Chile pela 9ª rodada, no dia 2 de setembro, e no dia 5 a Argentina, em partida atrasada da 6° rodada. O último confronto está marcado para o dia 9, na Arena Pernambuco, contra o Peru, pela 10ª rodada.