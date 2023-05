Conheça Deivid Washington, apelidado pela torcida de 'presidente', o novo camisa 9 do Santos

publicidade

"Jovem atacante sobe para o time profissional após se destacar na base do Santos e resolve problema da equipe no ataque". A frase não é nova na Vila Belmiro e aconteceu outra vez nesta temporada. Aos 17 anos e recém-promovido ao elenco do técnico Odair Hellmann, Deivid Washington ganhou espaço na função de camisa 9 e vem mostrando que pode ser o futuro do time na posição. O "presidente", como foi apelidado pela torcida santista – em referência ao presidente dos Estados Unidos, George Washington – Deivid tem se destacado e sua família não esconde que vê-lo em campo é a concretização de um sonho de quase uma década. O espaço que ele passa a ocupar é o deixado por Marcos Leonardo, que disputa o Mundial Sub-20 pela seleção.

Titular nas últimas partidas e tendo marcado duas vezes, o jovem não esconde que os companheiros de posição que atuaram na equipe nos últimos anos são espelhos para o desempenho em campo. "Eu me espelho nos quatro. Cada um de nós com características diferentes, mas todos com o mesmo objetivo, que é a dedicação e o comprometimento com a camisa e o time Santos", comenta Deivid Washington, em entrevista ao Estadão.

Natural de Itumbiara, em Goiás, Deivid Washington saiu de casa muito cedo para tentar ser jogador. Há quase dez anos, o jovem deixou a casa dos pais e seguiu para o mundo em busca do seu sonho. Na época, Deivid deixou claro para a mãe que estava indo buscar seu grande objetivo de vida e profetizou o que aconteceria neste ano. "Ele é um menino muito humilde, inteligente e cheio de vontade de aprender e melhorar dia após dia. Estou muito agradecida a Deus. Desde quando ele saiu de Itumbiara aos 8 anos e disse 'vou ser jogador de futebol profissional', não teve um dia sequer que ele pensou em desistir. Mesmo com os obstáculos da vida, ele sempre se manteve firme em busca do seu sonho. E isso deu força para nossa família estar junta, sempre ao lado dele", afirma Dona Lúcia, a mãe do atacante santista.

Ao lembrar da sua saída de casa, Deivid Washington se recorda também dos primeiros treinos na base do Santos. Questionado pelo <b>Estadão</b> se o jovem atacante de hoje falaria algo para o ainda mais jovem jogador que começa sua trajetória nos campos de Santos, o garoto foi direto. "Eu diria para se dedicar, treinar, ser focado. Com isso, você alcançará seus sonhos. Não importa os obstáculos que surgirão pelo caminho, se você nunca desistir, vai alcançar seu objetivo. Hoje, sonho em ganhar um título com a camisa do Santos e trazer alegria para a torcida Santista", disse o atacante.

JOGADOR POR INFLUÊNCIA DA MÃE

Deivid Washington é diferente até fora de campo. Além de ter subido para o profissional e assumir a camisa 9 do Santos aos 17 anos, o jovem também começou no futebol por influência de Dona Lucia. Era a mãe do jogador do Santos que jogava futsal e incentivou os primeiros passos do atacante no esporte, já que o pai trabalhava com máquinas agrícolas em Goiás.

Durante a pandemia, quando Deivid teve que manter a rotina de treinos em casa, Dona Lúcia acompanhou o filho e chegou a fazer o treino como sua dupla para que a rotina de exercícios tivesse uma companhia. Hoje, morando em Santos, Lúcia joga e marca seus gols no Portuários, equipe da cidade do litoral.