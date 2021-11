Conmebol anuncia fim da regra do "gol qualificado" em suas competições

publicidade

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira o fim do "gol qualificado" em suas competições. A nova regra passa a valer para todas os campeonatos organizados pela entidade a partir de 2022, entre eles as Copas Libertadores e Sul-Americana.

"A partir de agora, todos os gols dos torneios da CONMEBOL terão o mesmo valor, os muitos gols convertidos como visitante não serão mais considerados como fator de desempate. Com isso, visa-se uma maior justiça esportiva", disse a entidade pelo Twitter oficial.

La CONMEBOL elimina el “gol de visitante”. En adelante todos los goles de los torneos de la CONMEBOL tendrán el mismo valor, ya no se considerará como un factor de desempate los tantos convertidos en calidad de visitante. Con ello, se apunta a una mayor justicia deportiva. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 25, 2021

Veja Também

O fim do gol qualificado já vinha sendo pauta recorrente nos últimos anos. A regra serve como um critério de desempate em competições de mata-mata, onde o tento marcado fora de casa valia mais do que o marcado em casa. O mecanismo, conforme as críticas que recebia, favorecia equipes que jogavam a primeira partida fora de casa. No confronto de volta, era comum o clube apenas administrar o resultado, utilizando-se da expressão "jogar com o regulamento embaixo do braço".

A Conmebol usou a regra a partir Libertadores e na Sul-Americana desde 2005, por influência da Uefa. Em 2008, a regra deixou de ser usada nas finais. Até 2018, as decisões eram disputadas em duas partidas, mas agora são em confronto único.