Conmebol avalia possibilidade de trocar estádio da final da Libertadores, diz jornal

A Conmebol emitiu um comunicado oficial demonstrando preocupação com a onda de protestos do Chile, já que Santiago é o local escolhido para a final da Copa Libertadores 2019. As informações foram divulgadas na tarde deste domingo pelo jornal argentino Diário Olé. Devido ao cenário de conflito político que apresenta o país chileno nos últimos dias, o vice-secretário da Conmebol Gonzalo Belloso, afirmou, conforme o Diário Olé, que nesta segunda-feira será analisada "em uma reunião a possibilidade de mudança de estádio."

A partida está prevista para ocorrer dia 23 de novembro - daqui a 34 dias - e será disputada pelo vencedor da chave de Boca Juniors e River Plate contra o vencedor do duelo entre Flamengo e Grêmio.

Santiago e outras regiões do Chile são palco de protestos violentos desde o dia 14 de outubro por conta do aumento do preço do metrô da capital chilena, que passaria do equivalente a US$ 1,12 para US$ 1,16. No sábado, o governo anunciou a suspensão do reajuste. Desde sexta-feira, entretanto, os protestos se intensificaram e os chilenos expressam insatisfação com as políticas do governo Piñera e o sistema previdenciário chileno. Após o presidente, Sebastián Piñera, decretar estado de emergência, Santiago e outras regiões do país, como Valparaíso e Concepción, estão sob toque de recolher. A onda de protestos já registrou três mortos e mais de 300 detidos por incêndios e saques.

Confira na íntegra o comunicado oficial da Conmebol

CONMEBOL se encuentra evaluando y analizando junto a las autoridades locales los acontecimientos registrados en las últimas horas en Chile, y cómo ellos podrían afectar a la Final Única de CONMEBOL Libertadores programada para el próximo 23 de noviembre en Santiago de Chile. CONMEBOL reafirma su compromiso de disputar la Final Única en la fecha, lugar y hora acordados inicialmente.El análisis se continuará realizando y se tomará en cuenta la seguridad de los clubes, jugadores, hinchadas y medios de comunicación acreditados, para que el único protagonista sea el fútbol sudamericano, encuentro en el que se coronará al nuevo campeón continental.