Conmebol divulga arbitragem para jogos de ida das quartas de final da Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta sexta-feira a escala de árbitros que apitarão os jogos de ida das quartas de final da Libertadores. O Grêmio, que enfrenta o Palmeiras na próxima terça, terá o argentino Patricio Loustau no comando da partida. O árbitro assistente de vídeo será o compatriota Mauro Vigliano. Já o confronto do Inter contra Flamengo, na quarta, terá os chilenos Roberto Tobar como autoridade máxima e Julio Bascuñán na revisão do serviço tecnológico.

📋⚽ Arbitragem confirmada para os jogos de ida das quartas de final da #Libertadores ! pic.twitter.com/eKv0sjeEMa — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 16, 2019

Loustau, de 44 anos, é filho de Juan Carlos Loustau, que apitou a Copa do Mundo de 1990 na Itália. Com fama de distribuidor de cartões, ele comandou a vitória do Tricolor por 1 a 0 contra o Botafogo nas quartas de final da Libertadores de 2017. Na ocasião, quatro jogadores gremistas e cinco do clube carioca saíram amarelados de campo.

Aos 41 anos, Tobar apitou a final da Copa América deste ano e a final da Libertadores de 2018. Em 2017, foi cortado das quartas do torneio após sofrer uma contusão durante um curso de utilização do VAR. Ele sentiu dores musculares e foi substituído por Bascuñán. Além disso, no mesmo torneio, mas em 2016, foi acusado por jogadores de The Strongest de chamá-los para brigar.