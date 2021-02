Conmebol sorteia confrontos da fase preliminar da Libertadores 2021

publicidade

A Conmebol sorteou nesta sexta-feira os confrontos das duas das três fases do torneio preliminar da Copa Libertadores 2021, que define os classificados para a etapa de grupos da competição continental.

Com início no dia 24 de fevereiro e partidas de ida volta disputadas até o dia 3 de março, a primeira fase não terá times brasileiros, que entram na fase seguinte, identificados na tabela como "Brasil 7" e "Brasil 8" e que serão definidos após a final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio, já que afeta diretamente a zona de classificação do Campeonato Brasileiro para a maior competição sul-americana.

Neste sistema de disputa, apenas três times passam da Fase 1 para a Fase 2, onde os representantes brasileiros, identificados como "Brasil 7" e "Brasil 8", terão pela frente o peruano Ayacucho e o venezuelano Deportivo Lara (VEN), respectivamente.

Os oito vencedores da Fase 2 passam para a Fase 3, que irá definir os classificados para a etapa de grupos da Libertadores. Já as equipes derrotadas nesta terceira fase conseguem vaga direta para a Copa Sul-Americana.

Os confrontos preliminares foram estabelecidos da seguinte forma:

Fase 1 (24/02 e 03/03)

Uruguai 4 x Universidad Católica (EQU) - E1

Universidad César Vallejo (PER) x Caracas FC - E2 (VEN)

Royal Pari (BOL) x Guaraní (PAR) - E3

Fase 2 (10/03 e 17/03)

E1 (classificado da fase 1) x Libertad (PAR) - C1

Brasil 7 x Ayacucho (PER) - C2

Uruguai 3 X Bolívar (BOL) - C3

Chile 3 x San Lorenzo (ARG) - C4

Brasil 8 x Deportivo Lara (VEN) - C5

E2 (segundo classificado da fase 1) x Junior (COL) - C6

Chile 4 x Independiente del Valle (EQU) - C7

E3 (terceiro classificado da Fase 1) x Atlético Nacional (COL) - C8

Fase 3

C1 x C8 - entra no Grupo 1

C2 x C7 - entra no Grupo 2

C3 x C6 - entra no Grupo 3

C4 x C5 - entra no Grupo 4

