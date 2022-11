A uma semana da estreia do Brasil, clima de Copa é tímido em Porto Alegre

publicidade

A uma semana da estreia do Brasil na Copa do Mundo no Catar, ainda é tímido o sentimento em torno da Seleção Brasileira em Porto Alegre. Pelo menos é o que a reportagem do Correio do Povo constatou andando entre algumas ruas do Centro Histórico,e pelo bairro vizinho Cidade Baixa. Nos prédios, nenhuma decoração ou menção a seleção canarinho, apenas algumas bandeiras em algumas sacadas, o que nos dias de hoje, pode ser uma manifestação política. Pessoas com a camisa da Seleção, com exceção do perímetro militar, é uma raridade. No dia 24, às 16h, o Brasil encara a Sérvia no estádio de Lusail.

Até mesmo o comércio tem poucas lojas decoradas com alusão a Copa do Mundo. Uma delas é a da Sônia Rodrigues. Na fachada, na rua Senhor dos Passos, há balões com o símbolo do Brasil, bandeira e até troféus. No interior, mais itens verde e amarelo: copo, boné, chapéus entre outros. “O movimento está bom, as pessoas estão pegando coisas para acompanhar os jogos”, conta ela, que garante que as compras que estão sendo feitas são para a Copa. “Durante as eleições nem tínhamos decorado a loja ainda. Estava com a decoração do Helloween”, explica.

Foto: Felipe Uhr / Especial / CP

Quem aproveitou um tempo para se preparar para o jogo da Seleção, foi a aposentada Vera Fagunes, Moradora do Partenon. Ela veio até o Centro para adquirir um chapéu e outros apetrechos. “Agora é torcer. A Copa vai começar”, diz ela, confiante na vitória de 2 a 1 na estreia contra a seleção do leste europeu.

Quem também está no clima da Copa é o autônomo Rodrigo Siqueira, de 41 anos. Vestido com uma camisa da Seleção Brasileira de cor preta, ele entende que há pouca mobilização esse ano. “Muitas pessoas não estão usando a camisa pra não serem confundidas com a política”

Foto: Felipe Uhr / Especial / CP

Perto dali, na Orla do Guaíba, entre o restaurante 360 Gastrobar e a loja de conveniência Alegrow, começou a montagem de uma das estruturas em que serão transmitidos as partidas do Brasil. A Arena do Torcedor Brahma deve fica pronta nas vésperas do jogo da Seleção.

Contará com telão gigante, além de shows gratuitos, e terá capacidade para 8 mil pessoas, além de um espaço VIP, com ingressos que variam de R$ 40 a R$ 400. Os convites devem ser retirados pelo Sympla.

A estrutura da Fan Fest já começou a ser montada na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. O ponto turístico da cidade receberá um telão para transmissão dos jogos e o espaço chamado de Arena Torcedor Brahma, que também será palco de shows gratuitos.



📹: Felipe Uhr pic.twitter.com/cvR5KofDxw — Correio do Povo (@correio_dopovo) November 17, 2022

O outro espaço será a Beira KTO. As entradas para o lugar variam entre R$ 80 e R$ 150 e podem ser adquiridas pelo aplicativo da BaladAPP. Serão 6 mil metros quadrados de área junto ao Guaíba, com capacidade para 4 mil pessoas e uma cobertura de 1,3 mil metros quadrados para proteção em casos de chuva. A construção da estrutura começou em 1 de novembro.

Serão 40 banheiros químicos e um telão de 7,5 metros de largura por 4,5 de altura. A Na Beira KTO irá durar pelo menos 13 dias com atrações como Kevin O Chris, Armandinho, Silva, G15, Dubdogz, Leo Picon e Ownboss.