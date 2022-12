Após eliminação na Copa, Brasil se despede do Catar em silêncio

publicidade

O Brasil se despede do Catar neste sábado em silêncio, sem torcedores que iriam "dizer adeus" ao time no hotel onde jogadores e comissão técnica se hospedaram em Doha. O país foi eliminado pela Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo na última sexta-feira (9).

Alguns jogadores, como o atacante Richarlison, e parte da delegação deixaram o Westin Doha Hotel em dois ônibus às 08h42 (2h42, no horário de Brasília) com destino ao aeroporto da capital do Catar, confirmaram os jornalistas da AFP.

Do terminal aéreo, um fretamento está programado para decolar às 09h50 (3h50, no horário de Brasília) com destino a Londres, onde fará escala antes de seguir para o Brasil, informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em mensagem enviada a jornalistas.

Os jogadores de futebol que jogam na Europa devem ficar na capital inglesa.

Alguns jogadores como o goleiro Alisson e o lateral Vinicius Jr. deixaram a concentração na noite de sexta-feira, horas depois de os croatas vencerem nos pênaltis (1 a 1, 4 a 2) e enterrarem o sonho do hexacampeonato mundial.

A despedida da "Seleção" foi bem diferente da calorosa recepção que centenas de torcedores lhe deram quando chegou a Doha no dia 19 de novembro.

Além disso, apenas algumas dezenas de jornalistas registraram a saída do time de Tite e Neymar neste sábado.