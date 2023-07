Ary Borges faz três, e Brasil goleia o Panamá na estreia na Copa do Mundo feminina

publicidade

A Seleção Brasileira feminina estreou com goleada na Copa do Mundo. Diante do Panamá, o time de Pia Sundhage jogou bom futebol e contou com uma Ary Borges inspirada, autora de três gols na goleada de 4 a 0 no estádio Hindmarsch, em Adelaide. Bia Zaneratto também balançou as redes.

Posicionada no grupo F, a Seleção Brasileira saltou à frente e assumiu a primeira colocação por conta da vitória e da goleada. O próximo compromisso será contra a sempre perigosa França, no sábado, às 7h.

A Seleção Brasileira feminina iniciou a sua trajetória na Copa do Mundo diante de Panamá, um adversário claramente inferior no cenário mundial. A superioridade da equipe comandada por Pia Sundhage ficou evidente já nos primeiros minutos, com imposição técnica e física.

Sem a estrela Marta, que ficou no banco de reservas, o Brasil se utilizou de muita intensidade para sufocar as adversárias e assim ganhar terreno para ficar mais perto do gol. A primeira chance veio logo aos cinco minutos, depois que Tamires apareceu pela esquerda e cruzou alto. A bola acabou sobrando para a outra lateral, Antônia, que arriscou de fora da área para assustar a goleira Bailey.

O Brasil insistia na marcação alta, que gerava roubadas de bola na intermediária de ataque. Numa delas, aos oito minutos, Bia Zaneratto livrou-se da marcação e bateu forte. Bailey só assistiu à bola passando perto do travessão.

Aos 18 minutos, a insistência brasileira deu resultado. Debinha foi lançada na esquerda e cruzou. Ary Borges apareceu dentro da área cabecear com precisão e fazer 1 a 0.

A vantagem no placar deu tranquilidade ao Brasil, que passou a atuar com mais desenvoltura em campo. A volante Luana centralizava a distribuição de jogo, hora acionando Bia Zaneratto ou Adriana no meio-campo, sempre em alta velocidade.

Aos 34 minutos, Luana se desprendeu das funções defensivas e apareceu no ataque. Após o rebote de um escanteio, ela dominou e bateu de chapa, obrigando a goleira panamenha Bailey a fazer uma grande defesa.

Quatro minutos depois, o Brasil chegou ao segundo gol, muito parecido com o primeiro. Desta vez, Tamires apareceu bem na esquerda e cruzou com precisão para Ary Borges. A meia cabeceou, Bailey deu rebote e a própria Ary apareceu para empurrar para o fundo das redes: 2 a 0.

O placar ampliado deixou o time brasileiro ainda mais aliviado para descer ao vestiário.

Goleada no segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, a Seleção Brasileira não diminuiu o ritmo e transformou a vitória parcial em uma goleada. Após boa trama entre Tamires e Debinha no lado esquerdo, a atacante cruzou para a área. Ary Borges dominou e ajeitou de calcanhar para Bia Zaneratto, que teve apenas o trabalhou de empurrar a bola para o fundo das redes.

Com o 3 a 0 no score, a técnica Pia Sundhage se deu ao luxo de fazer três mudanças de uma vez só. Deixaram o gramado a lateral Antônia e as atacantes Debinha e Bia Zaneratto. Em seus lugares entraram Bruninha, Gabi Nunes e Geise, respectivamente.

As substituições deixaram o Brasil aceso em campo, ainda que o Panamá tivesse encontrado um caminho para no mínimo chegar ao ataque.

O Brasil seguia bem em campo e criando chances. Em uma delas, aos 25 minutos, Ary Borges apareceu mais uma vez de forma decisiva. Geise livrou-se da marcação na esquerda e cruzou para a camisa 17, que de cabeça fez 4 a 0 para a Seleção Brasileira.

O jogo ainda teve a entrada de Marta, que saiu do banco de reservas, para manter o Brasil criativo dentro de campo. A camisa 10 mostrou bom ritmo de jogo, mas não conseguiu brilhar com um gol ou com uma assistência.

A partida se encaminhou para o seu final, com o Brasil ainda pressionando, mas não conseguindo ampliar o placar. Os 4 a 0 ficaram de bom tamanho para um começo de Copa do Mundo.

Copa do Mundo Feminina - Grupo F

Brasil 4

Lelê; Antônia (Bruninha), Lauren, Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Kerolin, Luana e Adriana; Bia Zaneratto (Geise) e Debinha (Gabi Nunes). Técnica: Pia Sundhage.

Panamá 0

Bailey, Hillary Jaén; Katherine Castillo, Yomira Pinzón e Schiandra González; Karla Riley, Marta Cox, Natalia Mills e Rosário Vargas; Quintero e Carina Reyes. Técnico: Nacho Quintana.



Gols: Ary Borges, aos 18/1º; 38/1º; aos 25/2º; Bia Zaneratto, aos 5/2º;

Local: Hindmarsh Stadium, em Adelaide (Austrália)

Arbitragem: Cheryl Foster (árbitra); Michelle O'Neill e Franca Overtoom (auxiliares); Iuliana Elena Demetrescu (quarta árbitra)