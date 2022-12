"Bailou": imprensa mundial repercute goleada e elege Brasil como favorito ao título da Copa

publicidade

A goleada do Brasil contra a Coreia do Sul deixou os jornais mundiais atentos a maneira como a Seleção Brasileira vem chegando para a fase aguda da Copa do Mundo. Na avaliação dos portais, a vitória confirmou as credenciais de principal candidato ao título no Catar. O Diário Olé reconheceu a enorme atuação brasileira: "O Brasil bailou".

De acordo com o períodico argentino, até o técnico Tite se permitiu dançar junto de Vini Jr., Raphinha, Paquetá e Neymar, que voltou ao time. Para o Olé, o Brasil se transformou num "supercandidato ao título". O La Nacion seguiu o mesmo tom. "O grande candidato", definiu o time de Tite. Caso Brasil e Argentina avancem nas quartas de final, eles duelam por uma vaga na final do Mundial.

Para o espanhol Marca, o Brasil é o rival a ser batido. "Passou gritando sua candidatura para a sexta estrela". O Diário Às avaliou que os argumentos de favoritismo brasileiro só cresceram nas oitavas de final. O francês L'Équipe apontou também a fragilidade dos sul-coreanos. "Uma Coreia bem executada". Os italianos do La Gazetta Dello Sport foram outros a empolgarem com o Brasil. "Dançou com seus fenomênos".

