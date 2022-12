Brasil perde para Camarões no final, mas se classifica como líder do Grupo G na Copa do Mundo

publicidade

O Brasil conheceu a sua primeira derrota na Copa do Mundo do Catar. Nesta sexta-feira, com os reservas, a Seleção Brasileira perdeu para Camarões por 1 a 0, no estádio Estádio Lusail, em Al Daayen. O gol foi marcado por Aboubakar nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, os comandados de Tite garantiram a classificação como líderes do Grupo G, com seis pontos, e vão enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final do Mundial. Já Camarões está eliminada com quatro pontos.

Brasil domina, mas leva susto no final

Mesmo já classificado e com o time reserva, o Brasil começou o jogo no campo de ataque. A primeira chance clara foi aos 13 minutos. Fred fez lindo cruzamento para Gabriel Martinelli. O camisa 26 desviou de cabeça para grande defesa do goleiro Epassy.

A resposta de Camarões aconteceu aos 20. Tolo recebeu de Choupo-Moting pela esquerda e cruzou forte. Ederson se esticou para espalmar a bola. Um minutos depois, a Seleção Brasileira teve a chance de abrir o placar. Alex Telles cruzou da esquerda, Gabriel Jesus ajeitou e Fred finalizou. A bola foi desviada pela zaga africana e saiu para escanteio.

Enquanto Camarões apenas se defendia, o Brasil buscava achar espaços para criar oportunidades. Aos 37, Gabriel Martinelli partiu em velocidade, sofreu a falta, mas Fred ficou com a bola e abriu para Antony. O atacante cortou e finalizou para a defesa de Epassy.

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Os últimos minutos da etapa inicial foram de emoção. Aos 45, Martinelli, de muito boa atuação, se livrou do marcador e finalizou para mais uma boa intervenção do goleiro camaronês. Na cobrança do escanteio, Rodrygo recebeu cruzamento rasteiro e finalizou na rede pelo lado de fora. Na última chance, aos 47 minutos, Mbeumo recebeu cruzamento da esquerda, desviou de cabeça e Ederson salvou o Brasil.

Epassy garante atrás e Aboubakar decide na frente

A primeira oportunidade do segundo tempo foi de Camarões. Aos 5, Aboubakar recebeu dentro da área, girou e finaliza com muito perigo. A bola passou à direita do gol de Ederson. Depois disso, o Brasil chegou quatro vezes com muito perigo e parou no goleiro africano.

Aos 7, após bate e rebate na entrada da área, a bola sobrou, e Gabriel Jesus chegou finalizando de carrinho para a defesa de Epassy. A blitz brasileira seguiu três minutos depois. Gabriel Martinelli invadiu a área pela esquerda e finalizou no ângulo. O goleiro camaronês voou e espalmou para escanteio.

Aos 11, Everton Ribeiro cruzou para Éder Militão, que desviou de cabeça e o goleiro espalmou. Um minuto depois, Antony ajeitou para a perna esquerda e finalizou para mais uma boa intervenção de Epassy.

Com mais posse de bola, a Seleção Brasileira encontrava dificuldades para entrar na zaga de Camarões. Aos 27, Marquinhos recuperou a bola pela ponta esquerda, toca para trás, e Bruno Guimarães finalizou muito mal, longe da meta do goleiro africano.

Explorando os contragolpes, Camarões levou perigo aos 32 minutos. Ntcham finalizou rasteiro para defesa segura de Ederson, que caiu no canto direito. A resposta brasileira veio aos 39. Em jogada individual, Raphinha escapou do marcador pela direita e cruzou para Bruno Guimarães. O camisa 17 finalizou travado e a bola saiu pela linha de fundo.

O castigo da Seleção Brasileiro veio aos 47 minutos. Mbekeli avançou pela direita e cruzou para Aboubakar. O camisa 10 desviou de cabeça no canto esquerdo de Ederson e abriu o placar para Camarões, 1 a 0. Na comemoração, o centroavante tirou a camisa, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Aos 53, o Brasil teve a chance de arrancar o empate pelo menos. Marquinhos recebeu a bola na área e ajeitou para Bruno Guimarães. O volante chegou finalizando na cara do gol, mas o chute saiu por cima. Inacreditável.

Veja Também

Copa do Mundo 2022 - 3ª rodada do Grupo G

Camarões 1

Epassy, Fai, Wooh, Ebosse e Tolo; Anguissa, Kunde (Ntcham), Mbeumo (Ekambi) e Ngamaleu (Mbeleki); Choupo-Moting e Aboubakar. Técnico: Rigobert Song.

Brasil 0

Ederson; Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles (Marquinhos); Fabinho, Fred (Bruno Guimarães) e Rodrygo (Everton Ribeiro); Antony (Raphinha), Martinelli e Gabriel Jesus (Pedro). Técnico: Tite.

Gol: Aboubakar, aos 47 minutos do segundo tempo (C)

Cartões amarelos: Fai, Tolo, Kunde e Aboubakar (C); Éder Militão e Bruno Guimarães (B)

Cartão vermelho: Aboubakar (C)

Árbitro: Ismail Elfath (EUA-Fifa)

Assistentes: Kyle Atkins (EUA-Fifa) e Corey Parker (EUA-Fifa)

VAR: Alejandro Hernandez (Espanha-Fifa)

Data e hora: 02/12, sexta-feira, às 16h

Local: Estádio Lusail, em Al Daayen (QA)