Catando #11: Ratatouille brasileiro invade os memes da Copa

publicidade

Na Copa do Mundo além dos gramados e mergulhada nos memes, o Catando #11 traz a invasão do Ratatouille brasileiro, que mobilizou a torcida de um jeito diferente. Na verdade, no meio da chuvarada, todo mundo subiu em cima das cadeiras, enquanto o ratinho aguardava o aguaceiro no meio da torcida. Mauri Dorneles e Bárabara Niedermeyer comentam as cornetas e curiosidades do Mundial nesta edição.

Assista: