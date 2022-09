Catar inaugura oficialmente seu último estádio da Copa

publicidade

O estádio Lusail, o último dos oito que serão palco de jogos da Copa do Mundo de 2022, foi inaugurado nesta sexta-feira com um jogo entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Zamalek, do Egito. O amistoso, que recebeu o nome de Super Copa Lusail, foi "o último teste da preparação de um estádio antes da Copa do Mundo". A declaração foi do diretor geral do comitê de organização, Yasir Al-Jamal.

Depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal, o Al-Hilal saiu vencedor na disputa de pênaltis por 4 a 1. Todos os ingressos foram vendidos para o evento no estádio, que é o de maior capacidade entre as sedes do Mundial (80 mil pessoas).

Situado na nova cidade de Lusail, a 20 quilômetros de Doha, o estádio receberá dez jogos do torneio, entre eles o de abertura (Catar-Equador). O Lusail, cuja construção custou 700 milhões de euros, é inspirado "no jogo de sombras e luzes que caracteriza a lanterna tradicional 'fanar'", explicou o comitê.

Antes desta inauguração oficial, o estádio recebeu um jogo do Campeonato Catari, entre Al Arabi e Al-Rayyan, disputado no dia 11 de agosto.