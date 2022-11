Com gol de Cristiano Ronaldo, Portugal vence Gana na estreia da Copa do Mundo

publicidade

Uma das boas seleções da Copa do Mundo, Portugal estreou com vitória no Catar nesta quinta-feira. Os comandados de Fernando Santos derrotaram Gana por 3 a 2, no estádio 974, em Doha. Os gols foram marcados por Cristiano Ronaldo, João Félix e Rafael Leão. André Ayew e Bukari descontaram para os africanos.

Com o resultado, Portugal assumiu a liderança do Grupo H, com três pontos. Já os ganeses estão na lanterna, com nenhum ponto. Mais cedo, Uruguai e Coreia do Sul empataram por 0 a 0 e dividem a segunda e terceira colocação.

A seleção portuguesa volta a campo na segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Uruguai. Já a seleção ganesa encara a Coreia do Sul, também no domingo, porém mais cedo, às 10h (horário de Brasília).

Jogo eletrizante no segundo tempo

Após um primeiro tempo morno, com poucas chances de gol, Portugal e Gana movimentaram a etapa final. Primeiro, aos 19, Cristiano Ronaldo abriu o placar em cobrança de pênalti. Os africanos chegaram ao empate oito minutos depois. Após passe de Kudus, André Ayew completou para o fundo das redes, 1 a 1.

Os portugueses voltaram à frente do marcador aos 32. Bruno Fernandes deu ótimo passe para João Félix. O camisa 11 invadiu a área e tocou na saída do goleiro Zigi, 2 a 1. Dois minutos depois, Rafael Leão, após passe de Bruno Fernandes, tocou no canto esquerdo e marcou o terceiro, 3 a 1.

Nos minutos finais, aos 43, Gana voltou a marcar e colocou fogo na reta final do jogo. Rahman Baba chegou pelo lado esquerdo e cruzou para Bukari, que cabeceou livre para marcar o segundo gol, 3 a 2. Porém, não houve tempo para mais nada e os portugueses saíram com os três pontos na estreia.

Copa do Mundo do Catar - 1ª rodada do Grupo H

Portugal 3

Diogo Costa; João Cancelo, Danilo, Rúben Dias e Guerreiro; Rúben Neves (Rafael Leão), Otávio (William Carvalho), Bernardo Silva (João Mário), Bruno Fernandes e João Félix (Gonçalo Guedes); Cristiano Ronaldo (Palhinha). Técnico: Fernando Santos.

Gana 2

Ati Zigi; Seidu (Lamptey), Djiku (Kyereh), Salisu, Amartey e Rahman; Partey, Abdul Samed; Kudus (Bukari) e Iñaki Williams; André Ayew (Jordan Ayew). Técnico: Otto Addo.

Gols: Cristiano Ronaldo, aos 19 minutos do segundo tempo, João Félix, aos 32 minutos do segundo tempo, e Rafael Leão, aos 34 minutos do segundo tempo (P); André Ayew, aos 27 minutos do segundo tempo, e Bukari, aos 43 minutos do segundo tempo (G);

Cartões amarelos: Bruno Fernandes e João Mário (P); André Ayew, Kudus e Iñaki Williams (G);

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos-Fifa)

Assistentes: Kyle Atkins (Estados Unidos-Fifa) e Corey Parker (Estados Unidos-Fifa)

VAR: Stéphanie Frappart (França-Fifa)

Data e hora: 24/11, quinta-feira, às 13h

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar