Com gols anulados, Dinamarca e Tunísia fazem o primeiro 0 a 0 da Copa do Mundo

Dinamarca e Tunísia entraram em campo nesta terça-feira (22) no primeiro jogo do Grupo D, no Estádio Cidade da Educação. A disputa marcou o primeiro duelo das equipes em Mundiais e ambas as seleções chegam ao Catar para a segunda participação consecutiva em Copas do Mundo. Apesar do favoritismo da Dinamarca sobre os adversários africanos, o jogo terminou no 0 a 0.

O primeiro e único jogo de Dinamarca e Tunísia até a disputa no Catar, aconteceu em 2002, em um amistoso. Na ocasião, os dinamarqueses venceram a Tunísia por 2 a 1.

Nos primeiros 45 minutos de jogo, os dinamarqueses concentraram a posse da bola, mas realizaram menos finalizações. Já a seleção tunisiana, aproveitou os momentos no ataque para chutar para o gol. Jebali chutou ao gol de Schmeichel e marcou um gol, mas foi anulado por posição irregular. Nenhuma das equipes conseguiu abrir o placar, e os jogadores foram ao intervalo no 0 a 0.

A primeira parte da disputa foi marcada por faltas. A Dinamarca marcou quatro faltas e o zagueiro Kristensen recebeu o cartão amarelo. A Tunísia somou cinco faltas, além de um impedimento.

No segundo tempo, os dinamarqueses levaram perigo ao gol de Dahmen, com chutes de Eriksen, mas não conseguiram balançar as redes. Ao todo, o camisa 10 da Dinamarca criou quatro chances de gol, o que é mais do que qualquer outro jogador nesta Copa do Mundo.

Aos 10 minutos da segunda etapa, Olsen aproveitou o rebote do goleiro tunisiano e chutou para o fundo do gol, mas o auxiliar marcou posição irrelugar e anulou o segundo gol da partida.

Próximos jogos

Pela segunda rodada do Grupo D, a Tunísia entra em campo contra a Austrália no sábado (26), às 7h (de Brasília), no estádio Al Janoub. A Dinamarca enfrenta, no mesmo dia, a atual campeã do mundo, a França, às 13h no Estádio 974.

Copa do Mundo 2022 - Grupo D

Dinamarca 0

Kasper Schmeichel, Joachim Andersen, Simon Kjær (Jensen), Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney (Damsgaard), Christian Eriksen, Joakim Mæhle, Andreas Skov Olsen (Lindstrøm), Kasper Dolberg (Cornelius). Técnico: Kasper Hjulmand

Tunísia 0

Aymen Dahmen, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Yassine Meriah, Mohamed Dräger (, Aïssa Laïdouni (, Ellyes Skhiri, Ali Abdi, Anis Ben Slimane (Sliti), Youssef Msakni (Mejbri), Issam Jebali (Khenissi). Técnico: Jalal Qaderi

Local: Estádio Cidade da Educação, Doha, Catar

Data e hora: terça-feira (22), às 10h (de Brasília)

Árbitro: Cesar Ramos (MEX)

Assistentes: Alberto Morim (MEX) e Miguel Hernandez (MEX)

VAR: Fernando Guerrero (MEX)