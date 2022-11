Com lesão no tornozelo, alemão Timo Werner está fora da Copa do Mundo

publicidade

O atacante Timo Werner vai desfalcar a seleção da Alemanha na Copa do Mundo do Catar ao ter constatada uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida na partida do RB Leipzig contra o Shakhar Donetski. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo clube alemão.

Esta é uma má notícia para o técnico Hansi Flick, já que Werner (55 jogos, 24 gols) foi seu centroavante titular nos últimos meses pela seleção.

Os exames realizados nesta quinta-feira em Leipzig revelaram uma lesão no tornozelo. "Timo Werner ficará ausente pelo resto do ano", explicou seu clube, oficializando sua ausência no Mundial, que começará no dia 20 de novembro.

Aos 13 minutos do duelo entre RB Leipzig e Shakhtar Donetski na quarta-feira, em Varsóvia, Timo Werner levou as mãos imediatamente ao tornozelo esquerdo depois de receber uma entrada do capitão do time ucraniano, Taras Stepanenko.

O atacante do Leipzig tentou continuar no jogo, mas fez sinal para o banco e foi substituído pouco depois. "Esta notícia é muito amarga. Sinto muito por Timo, porque vai perder o Mundial e queria muito jogar. Mas principalmente pela equipe, a ausência de Timo é uma grande perda", lamentou Hansi Flick. "Todos desejamos que ele volte logo em forma".

Werner é um dos principais nomes do ataque alemão ao lado de Kai Havertz. No entanto, suas últimas aparições pela seleção não foram as melhores, exceto na vitória por 5 a 2 sobre a Itália pela Liga das Nações, em junho, na qual marcou dois gols.

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo ao lado de Espanha, Costa Rica e Japão.