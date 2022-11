Como a imprensa mundial repercutiu a vitória do Brasil e o golaço de Richarlison

publicidade

A vitória do Brasil contra a Sérvia na boa estreia da Copa do Mundo provocou diversas reações na imprensa mundial. Até o tradicional Diário Olé, que brinca com os brasileiros, se rendeu ao golaço do atacante Richarlison.

"Fechem todo", postou o períodico em suas redes sociais. Na crônica da partida, a definição foi por "Brasil sendo Brasil". "Com autoridade e bom futebol", destaca.

Para o também hermano La Nacion, a seleção se sente favorita. Eles destacaram a força ofensiva e a alegria da equipe no pré e pós-jogo. "Da batucada, as piruetas, Brasil não tem medo de mostrar seu favoritismo a ser campeão no Catar".

O espanhol Marca recorreu a um palavrão para definir o tento do camisa 9. "C####, Richarlison". "O gol vai direto para o museu dos melhores dos mundiais". "Richarlison despertou a besta", publicaram fazendo referência ao bom triunfo brasileiro e a melhora na atuação depois da vantagem. O italiano Gazetta dello Sport também reconheceu o Brasil. "Brasil já dá medo". O mexicano Record resumiu com "apareceu o jogo bonito".

Agora, a Seleção Brasileira volta a campo na segunda-feira, dia 28 de novembro, às 13h (horário de Brasília), para enfrentar a Suíça, pela segunda rodada do Grupo G.

