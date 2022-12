Contra Coreia do Sul, Brasil também briga para manter 100% contra asiáticos em Copas

publicidade

Ao entrar em campo contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa no Catar, o Brasil também defenderá o 100% de aproveitamento que tem sobre asiáticos na história do torneio. Em três jogos foram três vitórias. O primeiro deles ocorreu na Copa de 2002, quando a seleção do Penta goleou a estreante China por 4 a 0, na segunda rodada da fase de grupos.

Já na Copa seguinte, na Alemanha, a equipe comandada por Carlos Alberto Parreira encararia o Japão do então técnico Zico, em jogo válido pela última da primeira fase da competição. Ronaldo e companhia não tomaram conhecimento do adversário e anotaram 4 a 1 no placar.

Questão australiana

Em 2006, vale lembrar que a chave do Brasil também era composta pela Austrália, que em janeiro daquele ano foi aceita como membro da Confederação Asiática de Futebol. No entanto, os Socceroos haviam conseguido a vaga no mundial por meio das eliminatórias da Oceania.

Último jogo contra asiáticos

O último embate entre o Brasil e uma seleção asiática ocorreu em 2010, contra a Coreia do Norte — que não jogava um Mundial desde a primeira participação, em 1966.

Até o momento foi a partida mais difícil contra uma seleção desse continente. A seleção marcou dois, com Maicon e Elano. Mas, o lateral-esquerdo Ji Yun-nam deu números finais ao confronto: Brasil 2, Coreia do Norte 1.

Brasil x Coreia do Sul

O duelo pelas oitavas entre brasileiros e sul-coreanos é inédito em Copas do Mundo. No entanto, ambos já se enfrentaram em outras sete oportunidades, com histórico extremamente favorável à seleção pentacampeã: 6 vitórias, 1 derrota, 16 gols a favor e 5 contra. A maior goleada do confronto aconteceu recentemente, no estádio da Copa do Mundo de Seul, na capital sul-coreana. A seleção de Tite venceu pelo placar de 5 a 1.