Copa do Mundo: atacante deixou CR7 no banco e foi destaque das oitavas de final por Portugal

Estrear como titular em uma Copa do Mundo e ser o responsável por substituir Cristiano Ronaldo, o maior jogador da história de Portugal. Essa foi a missão do jovem atacante Gonçalo Ramos, de 21 anos, nesta terça-feira.

No entanto, o "miúdo" cumpriu com louvor sua tarefa e anotou um "hat-trick" na vitória portuguesa por 6 a 1 contra a Suíça. Já são quatro gols no Catar em quatro partidas. Ele ajudou a equipe a garantir vaga nas quartas de final do Mundial.

Foi um Gonçalo do Golaço! Ops...

Golaço do Gonçalo! 🇵🇹😂 pic.twitter.com/OirGKqiUQo — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 6, 2022

Atacante do Benfica, clube em que foi revelado, Ramos é o atual artilheiro do Campeonato Português. Hoje se transformou no segundo atleta mais jovem a balançar as redes por Portugal. O primeiro é justamente Cristiano Ronaldo, a quem Ramos colocou no banco pela primeira vez em uma Copa do Mundo.

CR7 ficou na reserva após deixar o campo contra a Coreia do Sul reclamando do técnico Fernando Santos. O comandante admitiu que se desagradou e não titubeou em deixar o camisa 7 entre os suplentes. Ele só foi entrar aos 31 minutos da segunda etapa, depois de muitos pedidos dos torcedores e o placar já resolvido.

Foto do Dia 🇵🇹 - #17



Todos os olhos em Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/Gu3YpJmb5S — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 6, 2022

Na saída de campo, Ramos tratou de elogiar Cristiano. "Falou comigo como fala com todos. É o capitão. Me incentivou", disse. E evitou projetar titularidade nas quartas de final. Porém, com Portugal tendo sua melhor atuação na Copa, é difícil projetar outro cenário

Rival será a surpresa Marrocos

Portugal terá pela frente a seleção do Marrocos, que vem derrubando gigante atrás de gigante no Catar. Nesta terça, a vítima foi a Espanha, que vinha sendo apontada como uma das candidatas ao título. Nas penalidades, os marroquinos garantiram vaga nas quartas e se consolidaram como primeiro país arábe a atingir tal feito.

Mesmo que seja apontada como zebra, a equipe marroquina liderou um grupo com Bélgica e Croácia e jogou de igual para igual com o time espanhol. Com atletas de destaque como Hakimi, do PSG, e Zyech, do Chelsea, o sucesso da equipe não é por acaso e o jogo promete ser duro no próximo sábado às 12h.

