Copa do Mundo: Inglaterra goleia Senegal e avança para as quartas de final

O sonho do bicampeonato mundial dos ingleses segue mais vivo do que nunca. Neste domingo, a Inglaterra não tomou conhecimento e goleou Senegal por 3 a 0 no estádio Al Bayt, no Catar. Os gols foram marcados por Henderson, Harry Kane e Saka.

Com o resultado, a seleção inglesa garantiu vagas nas quartas de final da Copa do Mundo e vai enfrentar um clássico com a França, atual campeã mundial. A partida será disputada no próximo sábado, às 12h (horário de Brasília), no estádio Al Bayt.

Inglaterra abre boa vantagem

Favorita para o confronto, a Inglaterra começou a partida com mais presença ofensiva. Aos 8, Bellingham recebeu pela esquerda, foi à linha de fundo e cruzou. Mendy saiu do gol, mas não achou nada, e a bola passou por todo mundo. Aos 20 minutos, Foden cobrou escanteio da direita e Stones desviou de cabeça para fora.

A seleção senegalesa respondeu em duas oportunidades claras. Aos 22, após erro de Maguire na saída de bola, Dia finalizou. A bola foi desviada por Stones e sobrou para Sarr, que finalizou por cima da meta inglesa. Nove minutos depois, Sarr recuperou a bola no campo de ataque, girou e deu belo passe para Dia. O camisa 9 finalizou cruzado para uma defesaça de Pickford.

O castigo veio logo depois, quando os ingleses abriram o placar aos 38. Bellingham recebeu lançamento pela esquerda, entrou na área e rolou para trás. Henderson apareceu sozinho e completou para o fundo das redes. Nem deu tempo dos africanos se recomporem. Dois minutos depois, Saka fez boa jogada pela direita e cruzou para Harry Kane, que finalizou mal, por cima do gol de Mendy.

Com a desvantagem no marcador, Senegal se postou mais ofensivamente e passou a dar espaços nos contra-ataques. E a Inglaterra aproveitou para fazer o segundo gol. Aos 47 minutos, Ciss vacilou no meio-campo e perdeu a bola. Bellingham puxou contragolpe em velocidade e acionou Foden. Era a vez do Furacão finalmente desencantar. Kane foi acionado e, sozinho, o camisa 9 finalizou na saída de Mendy para fazer 2 a 0.

Saka fecha a conta

Mesmo com a boa vantagem no placar, a Inglaterra foi ao ataque para tentar liquidar a partida cedo na etapa final. Aos 10, Harry Kane finalizou da intermediária e o goleiro senegalês quase engoliu um françaço entre as pernas.

Um minuto depois, em jogada trabalhada pela esquerda, Foden cruzou rasteiro para Saka, que só teve o trabalho de deslocar Mendy para fazer 3 a 0. Mais um belo gol dos ingleses em troca de passes.

Com o terceiro gol sofrido, Senegal ficou sem reação na partida e não conseguiu levar grande perigo ofensivamente. Aos 28, Pape Sarr arriscou cobrança de falta direto para o gol. A meia altura, a bola foi na rede pelo lado de fora. O goleiro Pickford apenas acompanhou.

Os europeus quase marcaram o quarto gol aos 45. Rashford recebeu cruzamento da esquerda e conseguiu a finalização sem ângulo. A bola foi na rede pelo lado de fora.

Copa do Mundo 2022 - Oitavas de final

Inglaterra 3

Pickford; Walker, Stones (Dier), Maguire e Shaw; Rice, Henderson (Philipps) e Bellingham (Mount); Foden (Grealish), Saka (Rashford) e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Senegal 0

Édouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs (Ballo-Touré); Ciss (Pape Gueye) e Nampalys, Diatta (Bamba Dieng) e Ismaila Sarr; Ndiaye (Pape Sarr) e Dia. Técnico: Aliou Cissé.

Gols: Henderson, aos 38 minutos do primeiro tempo, Harry Kane, aos 47 minutos do primeiro tempo, e Saka, aos 11 minutos do segundo tempo (I)

Cartão amarelo: Koulibaly (S)

Árbitro: Ivan Arcides Barton Cisneros (El Salvador-Fifa)

Assistentes: David Jonathan Morán Santos (El Salvador-Fifa) e Katie Nesbitt (Estados Unidos-Fifa)

VAR: Drew Fischer (Canadá-Fifa)

Data e hora: 04/12, domingo, às 16h (horário de Brasília)

Local: Al Bayt, em Al Khor (QA)