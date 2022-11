Copa do Mundo: Porto Alegre terá telões com transmissão de jogo do Brasil nesta segunda

publicidade

Os porto-alegrenses poderão assistir, ao vivo, o segundo jogo do Brasil na Copa 2022 nesta segunda-feira, contra a Suíça, a partir das 13h, nos quatro telões instalados em pontos descentralizados da Capital. A transmissão começará 30 minutos antes da partida da Seleção Brasileira.

Os telões serão colocados na Praça Montevidéu (Centro); na Praça México (Jardim Dona Leopoldina); na Praça Darcy Azambuja (Partenon) e na Esplanada da Restinga (Restinga). A prefeitura obteve autorização junto à Fifa e a iniciativa vale apenas para os jogos do Brasil.

Estão sendo exibidos os jogos da primeira fase e, caso a seleção avance na disputa, as partidas seguintes também poderão ser acompanhadas nos mesmos locais. Haverá reforço no patrulhamento por parte dos agentes da Guarda Municipal nos quatro pontos onde serão transmitidas as partidas da Copa do Mundo.

